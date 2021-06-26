В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находился президент страны Иван Дуке.

Об этом сообщает Noticias Caracol.

Инцидент произошел 25 июня над департаментом Норте-де-Сантадер. Неизвестные обстреляли вертолет, где помимо президента находился министр обороны Диего Мола и глава МВД Даниэль Паласиос. В самолет было произведено не менее шести выстрелов, но известно, что благодаря опыту пилота и экипажа ситуация разрешилась.

Известно, что никто из них не пострадал, а по данному факту уже начали расследование. Сам президент назвал виновников инцидента трусами.

Напомним, 16 июня в Колумбии, на военной базе в колумбийском городе Кукута, произошел взрыв. Двое мужчин заехали на территорию на белом грузовике и совершили террористический акт. Инцидент случился на базе, которую использовала 30-я бригада армии в северо-восточном городе у границы с Венесуэлой. Подрывники въехали на базу в белом грузовике Toyota, выдав себя за служащих.

Также "Страна" писала, что в столице Колумбии 14-летняя девочка с мачете пустила в бегство грабителей. Вместе с ней в момент нападения рядом находились мать и маленькая собака. Мужчины бежали, и насколько серьезны их травмы - неизвестно.