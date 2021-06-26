В зоне ООС на Донбассе продолжаются обстрелы. Вчера, по данным ВСУ, противник обстреливал украинские позиции 12 раз. В субботу, 26 июня, зафиксированы уже два нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из минометов, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"По состоянию на 07:00 утра 26 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

Также в штабе уточнили, что украинские войска вели ответный огонь. Украинское представительство в СЦКК уже проинформировало об инциденте представителей СММ ОБСЕ.

Ранее штаб ООС сообщал об увеличении числа обстрелов на Донбассе. 23 июня противник 22 раза обстрелял украинские позиции. В "ДНР", в свою очередь, обвинили ВСУ в минометном обстреле Донецка.

Также мы писали, что в результате обстрела на Донбассе 11 июня один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Украинским военным, который погиб, оказался Владимир Белов из Мукачево в Закарпатской области.