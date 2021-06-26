По состоянию на утро субботы, 26 июня, в Украине остаются обесточенными 811 населенных пунктов в 9 областях. Накануне их накрыли ливень и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В итоге без электричества осталось большое количество населенных пунктов в разных областях: Ровенская область – 340; Львовская область – 209; Житомирская область – 101; Хмельницкая область – 78; Киевская область – 28; Закарпатье – 22; Черниговская область – 19; Тернопольская область – 8; Черновицкая область – 6.

Кроме того, спасатели рассказали о сильном ливне во Львове и области, в результате чего подтопленными оказались 11 жилых домов, 22 приусадебных участка, одна подземная парковка, три подвала, один подземный переход.

Также частично оказались повреждены 12 крыш домов. Травмирован один человек. Сейчас продолжаются работы по откачке воды.

Ранее мы писали, что во Львове 25 июня из-за сильной бури в городе остановили трамваи и троллейбусы. Кроме того, пользователи Facebook сообщали об упавших деревья и оборванных линиях электропередач. По словам горожан, ливень затопил часть улицы Сахарова - ближе к ее пересечению с улицей Коперника. К счастью, люди не пострадали.

Мэр города попросил горожан оставаться дома. Помимо этого, в городе заработал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.