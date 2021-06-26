В Украине снова уменьшается число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки заразились 756 человек, что на 120 человек меньше, чем в предыдущий день.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Facebook.

Среди новых пациентов, по информации Минздрава, 29 детей и 12 медицинских работников. В больницы за день попали 526 человек. 35 пациентов с коронавирусом выздоровели. 1 835 человек преодолели болезнь. Кроме того, за сутки было сделано 21 715 ПЦР-тестов на коронавирус, методом ИФА протестировали 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.

По данным Минздрава, общее число случаев коронавируса в Украине достигло 2 233 546. Выздоровели уже 2 161 972 пациента. Умерли 52 269 человек. В стране уже провели 10 780 868 ПЦР-тестов на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Напомним, в МОЗ Украины назвали пять самых опасных штаммов коронавируса нового типа.

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