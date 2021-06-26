В пятницу, 25 июня, в возрасте 69 лет скончалась народная артистка России, актриса МХТ им. Чехова Ольга Барнет.

Об этом со ссылкой на пресс-службу театра пишет "РИА Новости".

"Нас постигло большое горе - сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни Ольга Борисовна Барнет", - говорит представитель пресс-службы.

Согласно заявлению пресс-службы театра, актриса ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Публичного прощания, согласно желанию Барнет, организовано не будет.

Отметим, что Барнет поступила в труппу МХТ имени Чехова в 1972 году после окончания Театрального училища имени Щукина. За почти полвека в качестве одной из ведущих актрис она сыграла десятки ролей в различных спектаклях. Помимо этого, артистка играла в театре Олега Табакова и снялась во многих фильмах, в том числе исполнила роль матери главного героя в "Солярисе" Андрея Тарковского.

Кадр из фильма "Солярис", 1972 год.

Ранее "Страна" сообщала, что в ДТП погибла народная артистка России певица Римма Волкова. Источник в экстренных службах сообщил, что авария, в которой погибла Волкова, произошла в воскресенье, 6 июня, около 17:30 по московскому времени на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Также напомним, что умерла чешская актриса Либуше Шафранкова. Она - самая популярная и любимая в СССР из чехословацких артистов, прославившаяся главной ролью в фильме "Три орешка для Золушки".