Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал военно-морской инцидент у берегов Крыма с эсминцем Defender.

По его словам, в случае повторения Лондоном подобных провокаций не исключено, что России придется жестко отвечать.

Как передает РИА Новости, об этом дипломат сказал 25 июня в эфире телеканала "Россия 24".



"Сейчас уже трудно повлиять на российско-британские отношения, поскольку они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания. Поэтому еще их ухудшить каким-то образом - я не представляю. Но тем не менее, если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше", - заявил Келин.

Как писала "Страна", с аналогичным заявлением днем ранее выступил руководитель делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов. Он предупредил Великобританию, что в следующей ситуации бомбометание будет проводиться по цели, а не по курсу движения судна, как было с эсминцем.

Мы также приводили оценку американского журнала, чем чревато реальное боевое столкновение эсминца класса Defender и бомбардировщика Су-24М.