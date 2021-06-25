Госпродпотребслужба выяснила, что источником вспышки кишечной инфекции, в результате чего произошло массовое отравления в Харькове, стал больной работник заведения питания.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Специалисты установили, что основная причина вспышки - несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, которые имели общую кухню. Вероятный источник вспышки - больной работник", - заявили в пресс-центре.

Помимо этого, главный госинспектор Харьковской области решил закрыть два ресторана, откуда и началась вспышка. А один из ресторанов обязали уничтожить из оборота пищевые продукты, несущие угрозу здоровью и жизни людей.

Скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua

Напомним, что 17 июня стало известно о массовом отравлении в Харькове. По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины. Оба ресторана, после посещения которых люди почувствовали себя плохо, были закрыты для дезинфекции.

Также мы писали, что число пострадавших в результате массового отравления в харьковских ресторанах "Якитория" и "Мафия" увеличилось до 87, у 42 из них обнаружили сальмонеллу. У шести сотрудников ресторана выявили стафилококк.