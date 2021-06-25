Бывшего полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, 25 июня приговорили к 22,5 годам тюрьмы. Такой вердикт вынес суд в Миннеаполисе.

Трансляцию заседания суда вели на Ютуб американские телеканалы.

Обвинение просило для Шовина 30 лет тюремного заключения.

Экс-полицейский в зале суда выразил соболезнования семье Флойда, однако извиняться не стал.

"Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", - сказал Шовин в последнем слове перед оглашением приговора.

Убийство Флойда полицейским Шовином произошло 25 мая 2020 года и спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также бурную дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию, угнетении и правах афроамериканцев. Беспорядки довольно быстро перекинулись и в Европу.

Уже 30 мая Шовина арестовали и предъявили ему обвинения в непредумышленном убийстве. Обвинение по делу были предъявлены в рекордно короткие для американского правосудия сроки.