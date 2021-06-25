В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", который считается "втрое заразнее других штаммов коронавируса.

Об этом сообщает замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, пишет "Фонтанка".

"Случай единственный и, скорее всего завозной", - говорит Даниленко. Она также напомнила, данный штамм зафиксирован в единичных случаях в США и Великобритании.

По мнению специалиста, пока рано говорить о степени опасности "дельты плюс". По ее словам, по клинической картине пациентов с таким штаммом нельзя сказать, что он более опасен или смертелен, чем другие известные варианты Covid-19.

Отметим, что 24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса "дельта плюс". По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах.

Ранее "Страна" сообщала, что в США допускают, что "Дельта" вызывает более тяжелые последствия, чем "британский" штамм коронавируса. Однако американские специалисты полагают, что полная вакцинация защищает от индийского варианта коронавируса.

Также напомним, что в Германии и Франции доля заражений Covid-19 штаммом "Дельта" увеличилась в два раза.