Германия ввела ограничения на поездки в Россию и Португалию после распространения в этих странах новых вариантов коронавируса. Ограничения начнут действовать с 29 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт Роберта Коха.

В организации заявили, что в некоторых регионах особенно высок риск заражения из-за широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2. К ним отнесли Португалию. Ее классификация как зоны распространения опасных вариантов коронавируса будет действовать в течение двух недель с возможным продлением. Российская Федерация тоже классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса.

Это положение вступает в силу со вторника, 29 июня. Это повлечет ужесточение правил въезда в ФРГ из двух стран. В частности и сократится транспортное сообщение, увеличится срок карантина для въезжающих.

Согласно информации на сайте института Роберта Коха, все въезжающие в ФРГ из регионов риска, а также из регионов повышенного риска (или регионов с распространением вариантов вируса) в связи с угрозой заражения коронавирусом должны в течение 10 дней до въезда пройти цифровую регистрацию (DEA).

Также при въезде необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, справку о полной вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными в ЕС, или справку о выздоровлении после инфекции COVID-19.



Дополнительно при въезде из регионов с распространением вариантов вируса отрицательный тест на COVID-19 должен быть предъявлен независимо от наличия справки о вакцинации или о перенесенной болезни.

После приезда из региона риска или повышенного риска необходимо соблюдать 10-дневный карантин, который при определенных условиях может быть сокращен. После пребывания в регионе с распространением вариантов коронавируса карантин составляет 14 дней и не может быть сокращен.

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