В Германии, где сегодня сомалиец с ножом зарезал как минимум трех прохожих, полиция остановила небезразличных жителей города, которые хотели самостоятельно наказать преступника.

Видеозаписи с места происшествия публикуют в соцсетях.

В частности, в городе Вюрцбург 24-летнего выходца из Сомали прохожие пытались окружить еще до прибытия полиции. Если бы не вовремя прибывшие сотрудники правоохранительных органов, люди бы самостоятельно выбрали наказание для преступника.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как мужчины, вооружившись палками и стульями, пытались загнать в угол убийцу. Когда раздались сирены приближающей полиции, они начали показывать правоохранителям, куда убегает нападавший.

Напомним, что сегодня в результате нападения на улицах Вюрцбурга несколько людей получили ножевые ранения. Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции полицейские застрелили женщину, которая бросилась на них с ножом. Нападавшая скончалась от полученных ранений.