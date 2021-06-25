В Средиземном море с 25 июня проходят совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России. Во время них на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с российских аэродромов впервые были переброшены два истребителя МиГ-31К и противолодочный самолет Ил-38.

Видео учений опубликовало в Ютуб Министерство обороны РФ.

Как сообщает ведомство, экипажи МиГ-31К приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства региона. На этих самолетах могут применяться новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал".

Также над Средиземным морем учебные полеты совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3, добавили в министерстве.

"Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Летный состав получил неоценимый опыт работы", – заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолеты такого типа базируются на аэродроме Хмеймим впервые, и это стало возможным благодаря реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

В ходе дальнейших учебно-тренировочных полетов россияне испытают авиатехнику и оборудование в сложных климатических условиях, а экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах.

По легенде учений пять кораблей ВМФ России (в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров"), а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону" совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.

Ранее "Страна" рассказывала, что американский журнал оценил шансы британского эсминца Defender и бомбардировщика Су-24М, если бы те столкнулись в реальном бою.

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