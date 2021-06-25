С четверга, 1 июля, в Украине Государственная налоговая служба и Государственная служба по вопросам труда начнут инспекции для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труба на своем сайте.

В частности, мероприятия проводят согласно Национальному плану совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год.

Национальный план включает два этапа:

информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда;

инспекционную кампанию среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.

Во время первого этапа, который длился шесть месяцев текущего года, инспекторы труда проинформировали более 62 тысяч работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства, в частности:

в сферах торговли было проинформировано 36 тысяч человек,

сельского хозяйства – 6 тысяч человек,

транспорта – 5 тысяч человек,

организации питания – 3 тысячи человек.

С 1 июля начинается второй этап кампании. В Минэкономики подчеркнули, что теперь в поле зрения будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.

Отметим, что в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 тысяч грн.

Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, составит 180 тысяч грн.

Ранее "Страна" сообщала, что в Гоструда объяснили, должен ли работник при трудоустройстве в Украине предоставлять трудовую книжку. В частности, при заключении трудового договора гражданин обязан подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Также напомним, что в Украине выросли штрафы за нарушение трудового законодательства. Отмечается, что на увеличение размера штрафных санкций за нарушение трудового законодательства повлияло увеличение размера минимальной заработной платы. Ведь с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн, а с 01.12.2021 составит 6500 грн.