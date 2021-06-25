Вечером в пятницу, 25 июня, в немецком городе Вюрцбурга 24-летний выходец из Сомали с ножом атаковал прохожих. Несколько людей получили ножевые ранения.

Об этом сообщает агентство dpa.

В частности, согласно данным полиции, есть убитые и раненые. По предварительным данным, убиты три человека, еще пять ранены.

Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет.

"В полиции сообщили, что им позвонили в службу экстренной помощи. Днем части центра города были оцеплены, и там находилось большое количество полицейских. Некоторые пользователи разместили в интернете кадры, якобы из Вюрцбурга, на которых прохожие пытаются окружить человека с ножом до прибытия полиции", - говорится в материале.

Полиция просила людей не публиковать дальнейшие изображения или видео в интернете, чтобы уважать конфиденциальность жертв.

BREAKING: Multiple victims after knife attack in Würzburg, Germany; suspect in custody pic.twitter.com/66KskUdNzC — BNO News (@BNONews) June 25, 2021

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что под Ровно на храм УПЦ напали представители ПЦУ. 24 участникам потасовки понадобилась медицинская помощь, одного человека госпитализировали.

Также напомним, что во Франции полицейские застрелили женщину, которая бросилась на них с ножом. Нападавшая скончалась от полученных ранений.