Вечером в пятницу, 25 июня, в немецком городе Вюрцбурга 24-летний выходец из Сомали с ножом атаковал прохожих. Несколько людей получили ножевые ранения.

Об этом сообщает агентство dpa.

В частности, согласно данным полиции, есть убитые и раненые. По предварительным данным, убиты три человека, еще пять ранены.

Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет.

"В полиции сообщили, что им позвонили в службу экстренной помощи. Днем части центра города были оцеплены, и там находилось большое количество полицейских. Некоторые пользователи разместили в интернете кадры, якобы из Вюрцбурга, на которых прохожие пытаются окружить человека с ножом до прибытия полиции", - говорится в материале.

Полиция просила людей не публиковать дальнейшие изображения или видео в интернете, чтобы уважать конфиденциальность жертв.

BREAKING: Multiple victims after knife attack in Würzburg, Germany; suspect in custody pic.twitter.com/66KskUdNzC

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB