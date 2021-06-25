Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 25 июня заявила, что Китай отменил поставку вакцин от коронавируса в Украину из-за того, что та проголосовала за резолюцию касательно Синьцзяна в ООН.

Как сообщает ТАСС, заявление прозвучало во время онлайн-конференции Американского совета по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.

"Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена. Это использование вакцин в качестве оружия. Мы как демократия хотим противостоять этому", - сказала Нуланд.

Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей в Синьцзяне, где якобы принудительно содержатся до миллиона уйгуров. Власти Китая многократно опровергали эту информацию. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения Китаем ответных санкций.

Напомним, зимой Украина подписала первый коммерческий контракт о поставках вакцины от коронавируса и договорилась о закупке китайской CoronaVac.

И первая партия поступила уже весной. Поставки продолжаются и сейчас. Так, очередная партия в 500 тысяч доз вакцины CoronaVac прибыла в Украину 26 мая.

Поэтому не совсем понятно о какой "отмене поставок" говорит Виктория Нуланд.