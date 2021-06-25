В Минздраве рассказали жителям Украины, что при возникновении любой проблемы со здоровьем, лучшее решение - обратиться к семейному врачу.

В частности, вы сможете получить первичную консультацию, врач назначит дополнительные обследования, анализы или консультацию узкого специалиста. Он также расскажет о профилактике различных заболеваний, в том числе и онкологических.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья на своей странице в Facebook.

"Часто рак диагностируется на последних стадиях, когда меньшие шансы на спасение и сложнее лечения. Поэтому выявить онкологическое заболевание на ранней стадии - это приоритет Программы медицинских гарантий, которая покрывает стоимость ряда обследований", - рассказали в МОЗ.

Профилактически пациенты старшего возраста могут пройти:

маммографию (назначается женщинам от 40 лет);

колоноскопию (тем, кто старше 40 лет);

цистоскопию (от 50 лет);

гастроскопию (от 50 лет);

гистероскопию (людям старше 50 лет);

бронхоскопию (от 50 лет).

К тому же, при необходимости программа покрывает лечение с анестезией, гистологическое исследование, анализы и описание результатов исследования. Направление на все указанные услуги выдает врач, с которым у вас подписана декларация или узкий специалист, который вас лечит.

"Пройти необходимое обследование можно в 783 заведениях, среди которых и частные. Такое небольшое количество обусловлено тем, что для выявления заболевания нужно современное оборудование. Ранняя диагностика требует аппаратуры высокого разрешения для визуализации новообразований незначительных размеров. Пациенты младшего возраста также могут получить направление, если есть подозрение новообразований.", - говорят медики.

Также в Минздраве рассказали, что исследование оплачивает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины в рамках пакета "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях (профилактика, наблюдение, диагностика, лечение и медицинская реабилитация)". Нужно также выбрать учреждение, имеющее соответствующий договор и необходимое оборудование и специалистов.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что ученые нашли способ абсолютно точно диагностировать рак мозга по анализам мочи. В частности, японские ученые разработали устройство из 100 миллионов нанопроволок оксида цинка, при помощи которого микроРНК удается собрать и использовать в качестве биомаркера опухоли.

Также напомним, что медики объяснили украинцам, как уберечь себя и родных от рака кожи. Для того, чтобы уберечь себя от рака кожи, следует придерживаться определенных рекомендаций врачей.