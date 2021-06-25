Девушка показала результат своего неудачного похода в салон красоты в соцсети и прославилась.

Видео она опубликовала в ТикТок.

Так, пользовательница соцсети с никнеймом lillithalexis показал прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание с асимметричным чередованием прядей разных оттенков с плавным переходом из темного цвета в светлый.

Затем она показала фото, которое вышло после ее посещения салона. Как видно на записи ей окрасили пряди в черный и платиновый цвета, которые ровно чередуются между собой и напоминают окрас зебры.

Ролик быстро стал вирусным и набрал 1,1 млн просмотров и 430 тыс. лайков. Видео рассмешило юзеров, и они принялись шутить по поводу нового имиджа героини материала в комментариях.

"Ну, по крайней мере мастер попыталась", "Ты превратилась в зебру!", "Вышло не так уж и плохо", "Мы вернули зебровое окрашивание в моду!", "Напоминает прическу Кристины Агилеры", "Ты словно Фрэнки из Monster High!" — высказывались они.

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