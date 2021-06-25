Во Всемирный день витилиго, который отмечают сегодня, 25 июня, представители Минздрава рассказали об этой патологии и о факторах, которые являются причиной нарушения пигментации кожи.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

В частности, витилиго - это нарушение кожной пигментации, когда у человека отдельные участки кожи из-за нехватки меланина становятся очень светлыми. Им страдает до 1% жителей земли независимо от цвета кожи.

"День витилиго начали отмечать 25 июня, в день смерти Майкла Джексона, который страдал таким нарушением кожной пигментации. Цель - информировать общество и привлечь внимание медицинской и научной общественности к этой проблеме", - рассказали в МОЗ.

Специалисты заявили, что витилиго - это патология кожи, причины возникновения которой до конца не изучены. Считается, что причиной нарушения пигментации кожи могут быть определенные факторы, например:

прием нейротропных веществ;

нарушение трофики (питания) клеток, которые производят мелатонин;

воспалительные процессы на коже - особенно часто повторяющиеся;

нарушение местных иммунных процессов кожи в виде аутоиммунных реакций.

Помимо этого, в МОЗ напомнили, что витилиго невозможно заразиться. Люди с этим состоянием не испытывают физического дискомфорта. Главное ограничение - усиленная защита от солнца, поскольку кожа без пигмента уязвима к солнечным лучам.

"Для того, чтобы восстановить пигментацию кожи используют комплексный подход: прием определенных препаратов (антиоксиданты, иммуномодуляторы), фототерапия, лазер и другие способы лечения", - говорят медики.

Кроме того, есть специальные камуфляжные кремы, которые позволяют замаскировать белые участки под обычный цвет кожи. Так человек с витилиго привлекает меньше к себе внимания. Важно, что лечение и использование специальных кремов следует начинать после консультаций с врачом.

"Людям с витилиго непросто принять свое состояние. Однако сейчас все больше людей, которые открыто живут с этой патологией и могут поделиться своим опытом. Что можем сделать мы, чтобы этим людям было комфортно? Выразить поддержку, ведь не важно какого цвета кожа у человека, который живет рядом", - добавили в МОЗ.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что самая известная модель мира с витилиго снялась топлес. На снимке 25-летняя модель позирует в домашней одежде, волосы, заплетенные в косички в стиле афро. Харлоу приподняла толстовку и показала свою идеальную фигуру.

Также напомним, что питание является критическим фактором, определяющим иммунные ответы, а неполноценное питание - самой распространенной причиной иммунодефицита во всем мире.