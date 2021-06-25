На юге Бразилии выявили новую разновидность штамма коронавируса "Лямбда". В его геноме есть изменения, которые не свойственны большинству известных типов "Лямбды".

Выводы ученых об этой мутации опубликованы на сайте medRxiv.

Группа бразильских медиков впервые обнаружила следы присутствия "Лямбда"-вариации SARS-CoV-2 на территории Бразилии и поняли, что перед ними новая разновидность этой версии вируса. Исследователи выявили два десятка изменений в структуре генома вируса, не характерных для большинства других разновидностей "Лямбды".

Открытие было сделано во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину.

Впервые тип коронавируса "Лямбда" был выделен в Перу в конце лета прошлого года. До появления индийской разновидности коронавируса на "лямбда"-штамм приходился 81% процент заражений. Штамм также распространился в Чили, Аргентине и Эквадоре. В его геноме присутствует набор из восьми мутаций, предположительно повышающих заразность вируса.

Бразильские ученые заявляют, что пока нет данных о темпах распространения нового варианта в популяции и о том, насколько он заразнее других мутаций "Лямбда"-штамма.

Между тем вариант коронавирсуа, массово диагностируемый в Южной Америке, уже вырвался за пределы континента, достиг Европы и был зарегистрирован в Великобритании.

Как сообщило британское министерство здравоохранения, в островном государстве обнаружили шесть случаев заболевания "Лямбда"-вариантом коронавируса, при этом все они связаны с поездками за границу.

Сейчас министерство проводит лабораторные испытания штамма.

"Лямбда" находится под особым наблюдением. ВОЗ классифицировала этот вариант как требующий пристального внимания. Новые мутации более заразны и усиливают резистентность к антителам, уверены в ВОЗ.

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