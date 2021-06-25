В пятницу, 25 июня, представители Минздрава напомнили, что естественный иммунитет после перенесенной коронавирусной болезни не гарантирует того, что вы не заболеете опять.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Также специалисты рассказали, что тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели Covid-19 ранее.

"Зато вакцинированные люди очень редко болеют Covid-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений", - заявили в пресс-центре ЦОЗ.

В частности, это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

Помимо этого, медики рассказали, что такое иммуногенность вакцин. "Это способность вакцины стимулировать создание антител и клеток. Другими словами, это показатель, который определяет процент тех, у кого произошел иммунный ответ или сила иммунного ответа. Все вакцины против Covid-19, которые сейчас используются, имеют высокую иммуногенность", - добавили в ЦОЗ.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что медики дали алгоритм успешной вакцинации украинцев от коронавируса. На странице Центра общественного здоровья опубликована подробная инфографика, из которой можно узнать, какие щаги необходимо сделать для успешной вакцинации.

Также напомним, что в Украине начался четвертый этап вакцинации. Во время него будут прививать людей в возрасте 60+, заключенных, персонал тюрем и СИЗО, а также людей возрастом 18-59 лет с хроническими заболеваниями.