Американский журнал Military Watch после инцидента в Черном море с британским эсминцем проанализировал, что произошло бы в случае реального боевого столкновения корабля класса Type 45 HMS Defender и бомбардировщика Су-24М.

Материал издание опубликовало 24 июня.

Его автор сообщает, что эсминцы класса Type 45 - одни из наименее вооруженных в своей категории. На каждом корабле есть всего 48 вертикальных пусковых ячеек, каждая из которых предназначена только для ракет "земля-воздух". Радиолокационное вооружение эсминца Type 45 считается его самой грозной особенностью, хотя оно и менее мощное, чем на конкурирующих кораблях вроде американского Zumwalt, японского Maya или китайского 055. И все же оно позволяет ему отслеживать российские военные учения вблизи Крыма, а также получать информацию о целях в глубине территории полуострова.

Су-24М представляет собой самый мощный фронтовой бомбардировщик советской эпохи, который с тех пор прошел значительную модернизацию. Он может применять противокорабельные ракеты класса Х-31, а также противорадиолокационные ракеты, например, Х-58. Ракета Х-31 движется со скоростью более 3 Махов и способна разорвать пополам даже крупные военные корабли.

Поскольку каждый Су-24М вооружен несколькими такими ракетами и стреляет с большой дальности, на которой средства ПВО эсминцев Type 45 не будут особенно эффективны, российские самолеты представляют серьезную угрозу для таких судов даже в ограниченном количестве, делает вывод журнал.

Ранее "Страна" приводила заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Королевский военно-морской флот продолжит плавать у берегов Крыма, несмотря на инцидент с эсминцем Defender.

Между тем начальник штаба обороны Британии Ник Картер обеспокоен риском "неоправданной эскалации конфликта" после инцидента с эсминцем в Черном море.