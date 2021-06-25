Группа компаний Group DF International, принадлежащая Дмитрию Фирташу, впервые прокомментировала санкции СНБО против него.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте группы.

В компании заявили, что она будет работать как и работала, выполняя все обязательства.

"24 июня 2021 года был опубликован Указ Президента Украины, которым введены персональные санкции в отношении акционера Группы, а также санкции в отношении одной из компаний Группы (речь идёт о титановой компании Валки-Ильменит - Ред.). Мы уверены, что эти санкции введены совершенно несправедливо, но мы не намерены детально комментировать решение СНБО в этом обращении.

Прежде всего, Группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства, как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями. Мы нацелены на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и предоставлению услуг всех бизнесов Группы: азотного, титанового, газового, логистического, портового и других", - говорится в заявлении.

Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 312 физических и более 500 юридических лиц. В частности, своим указом Зеленский ввел санкции против Дмитрия Фирташа и харьковского бизнесмена Павла Фукса.

СНБО утвердил введение санкций в отношении Павла Фукса и Дмитрия Фирташа 18 июня. Секретарь СНБО объяснил решение в отношении Фукса тем, что бизнесмен якобы причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Что касается Фирташа, то, по словам Данилова, его предприятия якобы поставляют сырье оборонным предприятиям России.

По итогу, под санкции попала только одна компания Фирташа - "Валки-Ильменит", которая занимается добычей титанового сырья. "Страна" подробно рассказывала как санкции СНБО могут быть связаны с попытками устроить передел мирового рынка титана.

Ранее "Страна" публиковала полный список физлиц, против которых ввел санкции Зеленский, в нем 538 фамилий.