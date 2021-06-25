Накануне выходных, 25 июня, в киевском концерт-холле StereoPlaza проходит концерт российского рэпера Басты, чье настоящее имя Василий Вакуленко. Националисты бросили в посетителей мероприятия дымовые шашки.

На концерт пришли тысячи фанатов музыки Басты и с десяток националистов. Последние выступают против гастролей вообще всех российских исполнителей в Украине.

Среди националистов корреспондент "Страны" заметил участника погрома Офиса президента на Банковой Романа Ратушного, а также братьев Руслана и Владимира Кошовенко, один из которых зиговал во время марша в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве.

Националисты сначала развернули нарисованные от руки плакаты с надписями "Поддерживаешь Басту - финансируешь войну", "Баста поддерживает оккупацию Крыма". Затем они вступили в перепалку с посетителями концерта. Ну а позже бросили дымовую шашку у входа в концерт-холл.

Охрана концерт-холла среагировала оперативно, отбросив шашку подальше от людей, стоявших в очереди.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", Баста даст два подряд концерта в Киеве.

Мы также публиковали репортаж об обстановке перед началом концерта рэпера.