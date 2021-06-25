Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук 25 июня подала заявление об увольнении с должности.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"В жизни так иногда случается, что решение отойти в сторону становится едва ли не единственным шансом сохранить свои принципы и убеждения, сохранить команду, людей, с которыми бок о бок в течение последних почти двух лет я прокладывала этот непростой профессиональный путь, а еще сохранить все достижения: изменения, которые нам удалось реализовать, особенно новации, такие необходимые для развития нотариата и эффективной защиты права собственности граждан накануне открытия рынка земли в Украине. Поэтому, друзья, сегодня я делаю этот трудный, но необходимый шаг, - подаю заявление об освобождении от должности заместителя министра юстиции по государственной регистрации!" - написала Онищук.

По ее словам, курируемое ею направление государственной регистрации является настолько токсичным, колоссально сложным и ответственным, что даже положительные изменения обычно оцениваются исключительно сквозь призму негатива.

Как сообщала "Страна", незадолго до решения Онищук об увольнении, в середине мая, неизвестные взломали ее рабочий кабинет.

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