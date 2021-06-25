В Минздраве Украины заявили, что ученые выявили множество штаммов коронавируса SARS-CoV-2, но пять из них вызывают особое беспокойство и на сегодняшний день являбтся самыми опасными.

Дикий (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;

Альфа (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;

Бета (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;

Гамма (P.1) - впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;

Дельта (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

"Сейчас специфического лечения Covid-19 не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться простых правил, которые помогут защитить себя и других от инфицирования", - сообщили в Минздраве.

Также медики помнили основные правила безопасности в период пандемии коронавируса: мыть руки, правильно носить защитную маску, придерживаться социальной дистанции, регулярно проветривать помещения, в случае признаков инфицирования оставаться дома.

Ранее "Страна" писала о том, что далекая Исландия первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения.

Также мы сообщали, что Меркель и Макрон назвали "Спутник" и "Коронавак" "менее эффективными" и раскритиковали Грецию за их одобрение.