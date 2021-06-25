Самый большой в мире украинский транспортный самолет "Мрия" Ан-225 сдул потоками воздуха от двигателей забор британской авиабазы Брайз-Нортон.

За ограждением журналисты и фотокорреспонденты наблюдали за его взлетом, никто из них не пострадал.

Видео инцидента 24 июня опубликовал Ютуб-канал Aviation Highlights.

Борт под номером UR-82060, который в прошлом году после 18 месяцев ремонта впервые поднялся в небо, за несколько дней до прилета в Великобританию побывал в Кабуле (Афганистан), а затем - в Карачи (Пакистан). Оттуда он доставил на базу Брайз-Нортон три вертолета британских ВВС.

Чтобы снять взлет "Мрии", за забором базы собрались фотографы. Но забор не выдержал мощности потока воздуха из двигателей лайнера и лег на землю.

На кадрах видно, как к руинам ограды после взлета самолета подъехали несколько автомобилей полиции. В этот момент кто-то из фотографов прокричал полисменам: "Это были русские".

Автор видео добавил, что на базе, вероятно, не очень рады падению ограды.

В марте прошлого года "Страна" рассказывала об этом борте, как он взлетел впервые после долгого ремонта.

Мы также писали, что свою последнюю пресс-конференцию президент Зеленский проводил на заводе "Антонов" на фоне недостроенной "Мрии".