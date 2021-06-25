Министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир заявила, что с субботы в стране снимаются все ограничения, связанные с COVID-19. Гражданам больше не нужно будет носить маски или соблюдать безопасную дистанцию.

Об этом сообщает Reuters.

Страна в Северной Атлантике в целом эффективно боролась со вспышкой COVID-19 с помощью строгой системы тестирования и отслеживания контактов зараженных. Однако за последний год и ей несколько раз приходилось вводить ограничительные меры для сдерживания всплесков инфекции.

"Мы восстанавливаем общество, в котором привыкли жить и к которому стремились", - сказала Сваварсдоттир 25 июня.

По ее словам, Исландия, вероятно, станет первой страной в Европе, которая снимет все коронавирусные ограничения. Действовавшие до сих пор меры включали запрет на общественные собрания и соблюдение расстояния в два метра между людьми.

Правительство страны заявляет, что 87% исландцев получили первую дозу вакцины от коронавируса, что является самым высоким показателем среди сопоставимых стран.

В стране с населением 360 000 человек заболеваемость COVID-19 составляет всего 1,6 на 100 000 жителей в среднем за две недели. Только 30 человек умерли из 6 637 инфицированных.

Между тем из-за распространения штамма "Дельта" многие страны, наоборот, возвращают карантинные меры. Так, в Израиле вернули масочный режим.

А Украина с июля вводит обязательное тестирование на границе для въезжающих из России и еще трех стран.