Российская певица Лариса Долина заразилась коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказали ее знакомые, передает Starhit.

Как сообщается, артистка не поехала в больницу, так как болезнь протекает в легкой форме и она лечится на дому.

"Лариса Александровна действительно заболела ковидом. Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции", - рассказали знакомые Долиной.

Также сообщается, что артистка соблюдает самоизоляцию. Кроме того, Долина отказалась от посещения ближайших публичных мероприятий.

Лариса Долина - советская и российская эстрадная певица, обладательница трех музыкальный премий "Овация". Артистка занимает должность преподавателя и заведующей кафедры эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. 23 июня в институте рассказали, что Долина не явилась на госэкзамен к студентам и принимала его онлайн.

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