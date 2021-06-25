Президент США Джо Байден, который часто ведет себя на публике странно, снова удивил необычным поведением, породил очередные слухи о возрастной неадекватности. Во время пресс-конференции в Белом доме 24 июня он несколько раз переходил на зловещий шепот.

Видео выступления американского лидера разлетелось по соцсетям и Юутбу.

Во время речи Байден вдруг склонялся над кафедрой в Восточном зале Белого дома и начинал шептать собравшимся журналистам.

В первый раз он это сделал, рассказывая об экономической помощи семьям.

"Я поручил выделить помощь на 1,9 триллиона долларов. Им по почте будут приходить чеки, которые пригодятся для ухода за детьми", - шепнул президент репортеру PBS Ямиче Алсиндор.

Позже он снова зашептал, склонив голову и расширив глаза, затронув тему защиты окружающей среды.

"Я написал законопроект об окружающей среде. Почему бы мне не быть за это?" - сказал Байден.

Запись пресс-конференции породила в соцсетях хештэг "Пугающий Джо" (Creepy Joe). Его особенно охотно подхватили некоторые республиканские политики. Они усомнились в психической адекватности американского лидера и сравнили его с персонажами фильмов ужасов.

Ранее "Страна" рассказывала, как во время выступления в Белом доме 78-летний Байден забыл имя министра обороны и как называется Пентагон.

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