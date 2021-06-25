Грозы блуждают над Украиной вне общего грозового фронта. Фото: pixabay.com

Ливни с грозами пришли на запад Украины, но на синоптической карте текущей погоды локальные зоны с грозами и короткими ливнями плавают и на севере, немного по югу, центру и подобрались к Киевщине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и назвала такие внутримассовые атмосферные процессы  типичными для лета.

"То есть, ливень с грозой может даже возникать вне основного фронта", - объяснила синоптик и добавила, что сейчас "какая-то не такая голова" может быть не только от жары, но и из-за такой атмосферной ​​активности.

"Еще раз напоминаю. Очень значительные контрасты в зоне фронта - от +22 до + 37 градусов. Поэтому опасные метеорологические явления - ливни, грозы, град, шквалы и даже где-то мелкомасштабный смерч в ближайшие дни возможны", - добавила Диденко и сообщила, что сложилась  синоптическая ситуация, вероятно, благоприятная для непогоды.

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