Ливни с грозами пришли на запад Украины, но на синоптической карте текущей погоды локальные зоны с грозами и короткими ливнями плавают и на севере, немного по югу, центру и подобрались к Киевщине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и назвала такие внутримассовые атмосферные процессы типичными для лета.

"То есть, ливень с грозой может даже возникать вне основного фронта", - объяснила синоптик и добавила, что сейчас "какая-то не такая голова" может быть не только от жары, но и из-за такой атмосферной ​​активности.

"Еще раз напоминаю. Очень значительные контрасты в зоне фронта - от +22 до + 37 градусов. Поэтому опасные метеорологические явления - ливни, грозы, град, шквалы и даже где-то мелкомасштабный смерч в ближайшие дни возможны", - добавила Диденко и сообщила, что сложилась синоптическая ситуация, вероятно, благоприятная для непогоды.

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