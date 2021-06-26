В Украине - очередной демографический провал. Статистика, которую не так давно обнародовал Госстат, шокирует.

На 1 мая этого года численность населения в Украине, по данным официальной статистики, составила порядка 41,4 млн человек, тогда как годом ранее — 41,7 млн.

Только за январь-апрель этого года украинцев стало меньше на 145,8 тысяч.

За весь же 2020 год "природная убыль" населения - минус 323,4 тысячи. На такие высокие показатели страна выходила только в начале 2000-х (антирекорд был в 2000-м году - минус 373 тысячи человек).

В последние же годы динамика сокращения населения колебалась от 166 тысяч (в 2014 -м году) до 272 тысяч (в 2019 году).

Понятно, что одна из главных причин - коронавирус. Причем, в этом году смертность рекордно выросла даже по сравнению с прошлым, уже ковидным годом.

Если в январе-апреле прошлого года умерло около 195,3 тысяч украинцев, то за аналогичный период этого года — почти 242,7 тысяч, то есть, на 47,4 тысячи больше.

"Беспрецедентно большое количество смертей за первые 4 месяца произошло за счет ковида и увеличения количества летальных болезней органов кровообращения и дыхания", — отметил известный врач-инфекционист Андрей Волянский.

Но очередной антирекорд зафиксирован также по рождаемости. На 100 умерших у нас только 37 новорожденных.

"То есть, Украина оказалась в своего рода демографической воронке. У нас низкая рождаемость и высокая смертность, в итоге мы ежегодно теряем фактически население одного областного центра. Плюс - высокая миграция за границу. В итоге по темпам сокращения населения мы бьем все возможные антирекорды", — говорит экономист Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась, почему в Украине резко ухудшились демографические показатели.

Ковидный удар

Смертность в Украине уже за прошлый год существенно увеличилась. Умерло 616,8 тысяч человек, тогда как, скажем, в 2019 году — 581,1 тысяча.

В этом году - новые антирекорды. По данным Госстата, за 4 месяца этого года умерло почти 242,7 тысяч человек, что более чем на 47 тысяч превышает аналогичные показатели прошлого года.

При этом непосредственно на сам ковид в Госстате списали около 27,6 тысячи смертей (27,2 на идентифицированный коронавирус и 409 на неидентифицированный). Цифра достаточно большая, но она все же не объясняет резкого всплеска смертности в этом году.

По словам экс-главного санитарного врача Украины Святослава Протаса, многие украинцы умерли не столько от самого ковида, сколько от его осложнений. Соответственно, причины смерти указаны уже другие.

"Органы-мишени ковида - сердце, сосуды, почки, центральная нервная система, легкие. Реабилитацией же как таковой отечественное здравоохранение не занимается, поэтому так много "отложенных" смертей, уже после того, как человек выздоровел от ковида", - поясняет Протас.

Согласно данным Госстата,от болезней кровообращения в этом году умерло рекордное число украинцев - почти 150,6 тысяч. Из них больше всего случаев смерти пришлось на ишемичную болезнь сердца - 105,2 тысячи. Но какая тут доля ковидных осложнений, а какая - других причин (в том числе, несвоевременного лечения) - сказать сложно.

Смертей от болезней органов дыхания за 4 месяца этого года было зафиксировано порядка 8,4 тысяч, из них почти 6,7 тысяч - грипп и пневмония.

Также много смертей от онкологии - больше 24,3 тысяч за 4 месяца. Отчасти это связано с карантинными ограничениями - так как доступ в больницы из-за ковида был ограничен, многие украинцы не прошли своевременное обследование и в итоге запустили болезнь.

Стоит отметить, что уже по итогам прошлого, тоже ковидного года было заметно значительное увеличение болезней системы кровообращения (408,2 тысяч случаев против 389,3 тысяч в 2019 году) и органов дыхания (16,5 тысяч против 12,5 тысяч в 2019 году).

Но вот от ковида за прошлый год умерло, если верить официальной статистике, всего около 21,3 тысяч украинцев, то есть, меньше, чем за 4 месяца этого года.

В итоге количество умерших из расчета на тысячу человек населения в Украине катастрофически растет.

Уже в прошлом году мы вышли на антирекорд - было зафиксировано 15,9 смертей на тысячу населения, тогда как, скажем, в 2019 году - 14,7. В этом году этот показатель может оказаться еще выше, ведь медики уже прогнозируют новый всплеск коронавируса и массовые заражения еще более опасным индийским штаммом "Дельта".

При этом темпы вакцинации пока остаются крайне низкими.

На 100 умерших - 37 новорожденных

Еще один тревожный показатель - рождаемость. Статистика по ней также ухудшается.

По данным Госстата, с января по май этого года (за 4 месяца) в Украине родилось 89 025 детей, тогда как за аналогичный период прошлого года — 92339 детей. То есть, по рождаемости - минус 3,3 миллиона, и это только по состоянию на май. В итоге на 100 умерших в Украине - только 37 новорожденных.

В целом рождаемость у нас сокращается из года в год. Скажем, в прошлом году родилось порядка 283 тысяч детей, тогда как в 2019 году - 308,8 тысяч, в 2018 - 335,9 тысяч и т.д. В 2008 году этот показатель составлял 510,6 тысяч, а в 1991-м — 630,8 тысяч. То есть, за последние 30 лет рождаемость в Украине снизилась более чем вдвое.

Из расчета на тысячу населения рождаемость упала с 8,1 в 2019 году до 7,8 в 2020-м.

Но, к слову, падает и число зарегистрированных браков. Если в 2015 году их было 7,8 на тысячу населения, а в 2018 году - 6, то в прошлом году - только 4,5.

Единственное, что радует - сокращение детской смертности (детей до года). В 2018 году этот показатель стал меньше 7 на тысячу населения. До этого был 8 (в 2013 году) и выше (10 в 2008 году).

"Причины сокращения рождаемости в общем-то лежат на поверхности. В первую очередь, это социально-экономические причины. У украинцев попросту нет денег на детей. Плюс - давит неопределенность, многие не видят светлого будущего для своих чад, поэтому, даже те, кто мечтает о многодетной семье, не спешат рожать. Это главное отличие причин нашей низкой рождаемости от, скажем, европейской. Там доминируют совсем другие аргументы - люди в обществе высокого потребления хотят "пожить для себя", сделать карьеру и т.д", - отмечает Кущ.

Он также говорит, что в целом в Украине сложилась гибридная демографическая модель. Если, к примеру, в странах Европы наблюдается низкая рождаемость, но и смертность при этом низкая, а в странах Африки и Азии со слабо развитой экономикой - высокие и рождаемость и смертность, то у нас некий средний вариант - низкая рождаемость и высокая смертность.

Такое демографический перекос провоцирует быстрое сокращение населения.

"И это при том, что официальная статистика у нас, мягко говоря, не совсем точная. Она, к примеру, не учитывает реальные объемы миграции населения за пределы страны, так как многие выезжают, не оформляя соответствующие документы. Если бы посчитали еще и эту "убыль", количество населения у нас оказалось бы намного меньше 41 млн. Приблизительные расчеты по нормам потребления продуктов (сахара, хлеба и др), позволяют предположить, что реально в стране живет не больше 36 млн человек. Думаю, перепись населения в 2023 году станет для страны настоящим шоком", - считает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.