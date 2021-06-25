В Украине уже работают более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19 во всех регионах страны. В них прививают граждан, которые записались в лист ожидания прививки через платформу "Дия" или контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что в центрах вакцинации прививают только тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, а также по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Причем приоритет отдают пожилым людям.

Центры вакцинации открылись во всех регионах.

Минздрав также опубликовал полный список центров и расписание их работы.

Ранее "Страна" сообщала, что послы стран G7 после встречи с главой Минздрава Виктором Ляшко пообещали Украине помочь с вакцинацией от коронавируса и поставками вакцин. Правда, они не назвали сроки таких поставок.

Также мы рассказывали, что ковидный сертификат с данными о вакцинации или отрицательным результатом ПЦР-теста в Украине могут внедрить с 1 июля, однако он будет действовать до 180 дней.