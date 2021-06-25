В субботу, в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди с градом и шквалами, а местами возможны и сильные ливни. В частности, осадки придут в западные, южные и северные регионы. К тому же на западной Украине будет наблюдать снижение температуры воздуха. Сухо в субботу будет только в восточных и в большинстве центральных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха +16-22 градуса. В дневные часы +31-36, в западных рнгионах +24-27.

Как сообщила ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня в эфире телеканала "Украина 24", в ближайшие три дня в Украине ожидается резкое снижение температуры на 10-12 градусов.

"В ближайшие трое суток погода изменится и будет спадать жара благодаря холодному атмосферному фронту, который уже сегодня приблизился к западным областям и в последующие трое суток пройдет по всей территории Украины, принося краткосрочные грозовые дожди, местами сильные ливни, порывы ветра шквалистого 15-20 м/сек и даже местами град. Т.е. достаточно неблагоприятная смена погоды, так как такой контраст - снижение температуры произойдет на 10-12 градусов", - сказала синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу на Львов обрушилась буря, затоплены улицы и повалены деревья, мэр просит горожан оставаться дома.

Также мы сообщали, что после аномальной жары в Украину придут грозы, шквалы и град.