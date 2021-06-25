В пятницу, 25 июня, в Министерство иностранных дел Украины пригласили послов Германии и Франции для обсуждения инициативы Парижа и Берлина в восстановлении саммите ЕС-Россия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В ответ на это послы сказали, что это предложение было только идеей для обсуждения в контексте стратегии ЕС в отношении Москвы на заседании Совета, которое в итоге не было поддержано.

При этом послы подтвердили, что Германия и Франция - это друзья Украины, и оба государства продолжают прилагать усилия для восстановления ее территориальной целостности.

Кроме того, стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить главу Кремля на встречу лидеров стран Европейского Союза. Инициативу поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Также сообщалось, что в Офисе президента Украины идею Меркель о прямом диалоге с РФ назвали проявлением слабости Германии.