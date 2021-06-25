В Верховную Раду поступил законопроект о введении ответственности народных депутатов за оскорбления аккредитованных в парламенте журналистов.

Текст документа под номером 5702 опубликован на официальном сайте Рады и направлен на рассмотрение комитета по вопросам регламента.

Проект закона предлагает внести изменения в регламент Рады - в ту его часть, которая касается соблюдения норм этики нардепами.

Его инициаторами стали Нестор Шуфрич из "Оппоплатформы" и четыре депутата "Слуги народа" из комитета по вопросам свободы слова.

Внесение изменений в регламент авторы инициативы мотивировали необходимостью соблюдать дисциплину и общепризнанные нормы морали и этики, которую используют в своей деятельности народные депутаты.

"Однако народные депутаты Украины при осуществлении своих полномочий, общаясь с журналистами не всегда придерживаются популярных норм морали и этики. По состоянию на сегодня журналистов все больше оскорбляют, запугивают из-за их расследовательской работы, взглядов или репортажей. Эти нарушения и злоупотребления часто сопровождаются отсутствием нормы закона, на основании которого за такие деяния была бы возможность привлечь виновных к ответственности. В связи с этим возникает необходимость создания соответствующей законодательной нормы, расширяющей круг субъектов, в отношении которых за вышеуказанные нарушения народных депутатов Украины будут привлекать к ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Целью принятия законопроекта стало введение ответственности за нарушение дисциплины, общепризнанных норм морали и этики депутатами в отношениях с представителями СМИ, журналистами, аккредитованными при Верховной Раде.

Проект предлагает дополнить регламент Верховной Рады статьей, в соответствии с которой, если депутат в помещениях административных зданий парламента оскорбляет аккредитованного представителя СМИ, то журналист может обратиться с заявлением в комитет по свободе слова. Последний сделает вывод о наличии оскорбительных высказываний в адрес представителя СМИ и направит его в комитет по депутатской этике.

В таких случаях комитет по этике рассмотрит проблему на заседании и примет заключение, в котором может рекомендовать Раде без обсуждения лишить депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний). Это решение будет доводиться до сведения избирателей через газету "Голос Украины".

Между тем в парламенте готовятся принять откровенно репрессивный закон об СМИ. В конце мая "Страна" рассказывала, как редакторы газет и нардеп Никита Потураев поспорили об этом законе.

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