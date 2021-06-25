Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, которые действуют уже семь лет. Но при этом Брюссель продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Кремлем.

Об этом в Twitter, написал глава Евросовета Шарль Мишель.

"Москва должна внести свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений", - написал глава Евросовета.

Напомним, эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и с тех пор ежегодно продлеваются.

Меры действуют против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз запретил использование и продажу российской стороне части технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Также запрет распространяется на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, предоставление туристических услуг (запрет на заход туристических лайнеров в порты Крыма), экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина присоединилась к антироссийским санкциям ЕС из-за Навального.

Также мы сообщали, что Байден продлил на год антироссийские санкции, введенные Обамой за Крым.



