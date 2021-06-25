В первом квартале текущего года уровень безработицы в Украине составил 10,5%, это является самым большим показателем с 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно этим данным, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше составило 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 1,8 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55%.

Уровень безработицы среди рабочей силы среди населения от 15 лет и старше составлял 10,4%, а в возрасте 15-70 лет - 10,5%.

Напомним, согласно данным государственного центра занятости в Украине на одно рабочее место претендуют шесть безработных. По данным госцентра занятости, на протяжении января-марта 2021 было устроено на работу 127 тысяч украинских граждан.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года максимально возможный размер пособия по безработице стал выше 9000 гривен. Минимальный остался неизменным - 1000 грн.