Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон раскритиковали Грецию и другие зависящие от туризма страны ЕС за беспрепятственный прием туристов, которые были привиты "менее эффективными китайскими и российскими вакцинами", что может привести к дополнительным ограничениям на поездки в преддверии пикового туристического сезона.

Об этом в пятницу, 25 июня, пишет Bloomberg.

Как сообщается, во время саммита лидеров Европейского союза за закрытыми дверями в Брюсселе канцлер Германии заявила, что государства-члены, такие как Греция, приветствуют путешественников, которые были вакцинированы с помощью "Спутника V", несмотря на то, что он не был одобрен блоком, и неясно, работает ли он против более опасного "Дельта"-варианта коронавируса.

По словам двух официальных лиц, знакомых с беседой, эти туристы могут свободно перемещаться в пределах зоны, свободной от границ ЕС, заявила лидерам Меркель.

Президент Франции Макрон также поддержал канцлера Германии, и оба они обсуждали потенциальный общий запрет на поездки из стран, где широко распространен "Дельта"-вариант болезни, что, по словам официальных лиц, интерпретируется как отсылка на Великобританию. В Британии распространение "индийского" штамма привело к продлению требований по социальному дистанцированию до середины июля. И Греция, и Кипр отказались от карантинных требований для посетителей, предъявивших доказательства вакцинации российскими вакцинами Sputnik и китайскими Sinopharm.

Лидеры ЕС согласились с тем, что вакцинацию следует ускорить и что внутренние и внешние границы блока должны быть открыты осторожно и скоординированно. Они призвали к скорейшему принятию коронавирусного сертификата, чтобы облегчить поездки, и потребовали согласованного внедрения их всеми государствами-членами.

Напомним, в мае власти Греции заявили, что открывают границы для привитых российским "Спутником" туристов. По словам премьера страны, в Греции считают российскую вакцину безопасной и эффективной.

Тем временем премьер Италии допустил, что вакцины "Спутник V" и "Коронавак" никогда не одобрят в Европе.