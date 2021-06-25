Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер обеспокоен риском "неоправданной эскалации конфликта" после инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Об этом сообщает SamfordCrimson News в пятницу, 26 июня.

"Просчет" в игре в кошки-мышки с Россией может привести к полномасштабной войне, считает глава Вооруженных сил королевства.

По словам Картера, риск "неоправданной эскалации конфликта" с участием Великобритании - это "то, что не дает спать по ночам".

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В то же время в британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили, что РФ готова защищать свои границы не только политико-дипломатическими, но и военными средствами.

При этом в посольстве Великобритании заявили, что британский эсминец совершал мирных проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.