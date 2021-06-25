Повестка Рады на следующую неделю. Фото: "Страна"

На следующей неделе Верховная Рада продолжит рассмотрение судебной реформы, а во вторник и четверг запланированы внеочередные заседания

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале в пятницу, 25 июня. 

"На следующей неделе парламент продолжит рассматривать судебную реформу. Пока мы прошли 11 правок из 531, так что процесс затянется на несколько дней.

Поговаривают, что во вторник и четверг нас ждут внеочередные заседания. Скорее всего, там будут ключевые законы из повестки, на которые может не остаться времени из-за судебной реформы. Например, законы "Крымской платформы", про олигархов, банковские для МВФ", - написал он. 

Как сообщил Железняк, пока повестка на неделю выглядит так: 

Вторник

  • Согласительный совет на 10 и сразу после него пленарное. Кроме судебной реформы, анонсированы
  • предложения президента после вето по криминальному наказанию за ложь в декларациях 4651
  • банковские законы для МВФ, в том числе корпоративное управление 4367 и выведение банков с рынка 4546
  • закон про олигархов
  • криминализация контрабанды 5420 в самом конце огромного списка

Среда

  • прозрачность добывающих отраслей №3790
  • выполнение плана по сокращению промвыбросов №5129
  • аграрные расписки №2805-д

Четверг

  • законы "Крымской платформы" – про коренные народы №5506 и отмену ВЕЗ "Крым" №№5501-д, 5502-д, 5503-д
  • фонд госгарантий для фермерских кредитов №3205-2
  • е-резидентство №5270
  • посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №№4278, 4279
  • изменения в КПК по БЕБ 3959-1

"Пятница снова ничем не примечательна, кроме антиплагиаторского закона №3758", - рассказал Железняк. 

пост Железняка в Телеграме

Напомним, ранее мы подробно писали о том, чем займется Рада на внеочередных заседаниях на следующей неделе.

Также сообщалось, что юристы Рады опубликовали разгромные выводы о законопроекте Зеленского про олигархов.

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