На следующей неделе Верховная Рада продолжит рассмотрение судебной реформы, а во вторник и четверг запланированы внеочередные заседания.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале в пятницу, 25 июня.

"На следующей неделе парламент продолжит рассматривать судебную реформу. Пока мы прошли 11 правок из 531, так что процесс затянется на несколько дней.

Поговаривают, что во вторник и четверг нас ждут внеочередные заседания. Скорее всего, там будут ключевые законы из повестки, на которые может не остаться времени из-за судебной реформы. Например, законы "Крымской платформы", про олигархов, банковские для МВФ", - написал он.

Как сообщил Железняк, пока повестка на неделю выглядит так:

Вторник

Согласительный совет на 10 и сразу после него пленарное. Кроме судебной реформы, анонсированы

предложения президента после вето по криминальному наказанию за ложь в декларациях 4651

банковские законы для МВФ, в том числе корпоративное управление 4367 и выведение банков с рынка 4546

закон про олигархов

криминализация контрабанды 5420 в самом конце огромного списка

Среда

прозрачность добывающих отраслей №3790

выполнение плана по сокращению промвыбросов №5129

аграрные расписки №2805-д

Четверг

законы "Крымской платформы" – про коренные народы №5506 и отмену ВЕЗ "Крым" №№5501-д, 5502-д, 5503-д

фонд госгарантий для фермерских кредитов №3205-2

е-резидентство №5270

посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №№4278, 4279

изменения в КПК по БЕБ 3959-1

"Пятница снова ничем не примечательна, кроме антиплагиаторского закона №3758", - рассказал Железняк.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, чем займется Рада на внеочередных заседаниях на следующей неделе.

Также сообщалось, что юристы Рады опубликовали разгромные выводы о законопроекте Зеленского про олигархов.