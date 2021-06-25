Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого, с которым провел собеседование Кабинет министров, председателем Сумской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вы очень хорошо знаете Сумскую область, ведь это ваша родная область. Также у вас - хорошая осведомленность в проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве председателя облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан", - сказал Зеленский Живицкому.

Президент встретился с Жививцким в своем Офисе и вручил ему служебное удостоверение..

Дмитрий Живицкий родился 1982 года в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", а в 2019 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 по июнь 2021был заместителем министра инфраструктуры Украины. Являлся внештатным советником главы Мининфраструктуры Кубракова. В министерстве Живицкий занимался в том числе "Большой стройкой".

Напомним, Кабинет министров назначил первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти Антону Дробовичу.

Также сообщалось, что Зеленский назначил послов Украины в Ботсване, Мозамбике, Мавритании и на Багамских островах.