Канцлер Германии Ангела Меркель сожалеет, что лидеры Евросоюза не поддержали инициативу Берлина и Парижа о проведении саммита ЕС-Россия. Французский президент Эммануэль Макрон также считает, что Европа может работать совместно с Россией над рядом вопросов.

Об этом пишет ТАСС и Politico, цитируя слова государственных лидеров после саммита ЕС в Брюсселе.

Меркель выразила сожаление, что предложение о встречи на высшем уровне в президентом РФ было отклонено, однако обсуждение этого будет продолжено, что канцлер сочла положительным моментом.

Она не согласилось с аргументом премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что приглашение Путина на саммит будет незаслуженной "наградой". По словам канцлера президент США Байден смог провести "очень серьезный разговор" с Путиным, и "у меня не было впечатления, что это было наградой для президента России".

По мнению Меркель, на данный момент многие европейские страны находятся в диалоге с Россией на двусторонней основе и нет преимущество в том, чтобы не вести диалог, как союз.

"Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией", - заявил Макрон.

По его словам, лидеры ЕС определили общие принципы взаимодействия с Москвой. Он считает, что Европа может работать совместно с Россией по ряду вопросов - климат, безопасность, контроль над вооружениями.

Напомним, 23 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран Европейского союза. Ее инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

В МИД Украины раскритиковали такую инициативу Парижа и Берлина и собрались вызвать послов Германии и Франции в Киеве на разговор.