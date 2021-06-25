В "Укрзализныце" рекомендуют пассажирам открывать окна в вагонах, где отсутствуют или не работают кондиционеры во время аномальной жары.

Об этом говорится в рекомендациях "УЗ" опубликованных на сайте компании.

"Укрзализныця" рекомендует клиентам покупать билеты с кондиционерами, наличие которых можно проверить на сайте компании. При этом на данный момент меньше половины вагонов оборудованы системами кондиционирования воздуха. Кроме того, во всех новых вагонах, которые покупает общество, а также прошедших модернизацию, устанавливаются такие системы.

"В системе booking.uz.gov.ua вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона. Все поезда Интерсити+ оборудованы кондиционерами. Также пассажиры могут уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что в вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до +26 °C. Однако в начале путешествия она может быть больше, ведь кондиционирование включается после отправления поезда и требуется время, около 20 минут, на охлаждение воздуха в вагоне.

В то же время, в компании рекомендуют пассажирам, которые едут в вагонах без кондиционеров открывать окна.

"Вагоны, которые не оборудованы кондиционерами, имеют систему вентиляции, также должны открываться окна (кроме аварийных выходов и старых вагонов с деревянными рамами, количество которых с каждым годом уменьшается при модернизации парка). Вентиляция также должна работать и при подаче поезда на посадку — пассажир имеет право требовать этого от проводника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" потратила 200 миллионов на низкокачественные материалы для ремонта вагонов - СБУ.

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