Послы стран G7 после встречи с главой Минздрава Виктором Ляшко пообещали Украине помощь с вакцинацией от коронавируса.

Об этом сообщается в Твиттере председательства Великобритании в Группе поддержки послов G7 в Киеве.

"Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свою готовность помочь Украине реализовать программу вакцинации и поддержать ее восстановление от пандемии COVID-19. Послы услышали конкретные планы министра по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для украинских пациентов, и поздравили шаги на повышение прозрачности и эффективности медзакупок путем предоставления полномочий ГП Медицинские закупки Украины", - говорится в сообщении.

Недавно мы писали о том, что страны "Большой семерки" договорились пожертвовать миллиард доз вакцин против COVID-19 в течение следующего года. Также G7 будет сотрудничать с частным сектором, "Большой двадцаткой" и другими странами для увеличения вклада в борьбу с коронавирусом.

Также сегодня в Минздраве украинцам объяснили как правильно обращаться с пациентом и вакциной против коронавирусной инфекции, а также что делать с использованными шприцами.