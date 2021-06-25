Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сделали прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщили в пресс-службе политика в пятницу.

"Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, после вакцинации Назарбаев обратился к жителям страны с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно прививаться.

"В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка 3 миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - приводит слова Назарбаева его пресс-служба.

Как известно, в Казахстане доступны четыре вакцины - "Спутник V", выпускаемый на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенная в ОАЭ вакцина Hayat-Vax китайской компании Sinopharm и CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd.

Напомним, ранее премьер Италии допустил, что вакцины "Спутник V" и "Коронавак" никогда не одобрят в Европе.

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