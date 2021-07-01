После аномальной жары погода в Украине нормализуется. Температура воздуха снизится до летней среднестатистической. Антициклон принесет дождевые тучи, которые нависали всю весну.

"Страна" рассказывает, какой будет погода в крупных городах на протяжении июля. В западных регионах ожидаются затяжные дожди, в Одессе - часто пасмурно, а самым жарким городом может стать Харькове. Комфортная погода будет ждать киевлян и гостей столицы. Подробнее - в нашем материале.

Погода в Киеве: +27 и дожди

В июле 2021 года погода в столице будет примерно такой, как в последние пять лет. Средняя температура воздуха днем - около +27°C, ночью - на уровне +19°C.

Максимальная температура +31°C может быть зафиксирована в обеденное время в период с 2 по 4 июля. Минимальная: +13°C - ночью в середине месяца.

На протяжении июля в Киеве ожидается переменная облачность. Дней с возможными осадками - около 14. Наиболее сильная вероятность дождя - с 3 по 9 июля. Он может сопровождаться молнией.

Погода в Харькове: жара и сильные осадки

В Харькове в июле будет более жарко, чем в Киеве. Средняя температура днем +27°C, ночью: +20°C.

Наиболее горячо будет во второй части месяца. Столбики термометров могут достичь +34°C.

В первой столице половину июля будет идти дождь. Иногда - сильный. Обильные осадки предварительно ожидаются: 1, 2, 8 и 12 июля.

Погода в Одессе: прохладно и пасмурно

2021 год выдается не очень удачным одесситов и туристов, которые отравились в отпуск на Черное море.

В июле средняя температура днем будет +26°C днем. Ночью - около +20°C.

Плохая новость - минимум 15 дней будет идти дождь. А в дни без осадков небо продолжит оставаться хмурым.

Ясные и солнечные дни предварительно ожидаются: 6, 14, 16, 19 июля.

Погода во Львове: беспросветные дожди

Не будет благоприятствовать погода и путешественникам во Львов. В июле в городе ожидается 18 дождливых дней.

Cредняя температура будет около +24°C, ночью +16°C.

Самые сильные осадки ожидаются 5 и 7 июля. Также город будет заливать 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16 июля.

Погода в Донецке: солнечно и немного дождей

Дончане в июле не смогут полностью избавить от дождя, который шел, кажется, каждый день в июне. Но осадков станет поменьше.

Cредняя температура днем около +29°C, ночью на уровне +21°C. Наиболее жаркой погода будет после 10 июля: термометры нагреются выше +30°C.

Самая высокая вероятность осадков 1, 2, 5, 6, 11 и 12 июля.

Погода в Ялте: тепло и облачно

Погода в крымской Ялте стабилизируется после июньского наводнения.

Cредняя температура днем будет около +27°C, ночью +23°C. Максимальная пляжи могут разогреться до +31°C в период с 13 по 18 июля - в эти дни на небе ожидается снопе солнце.

Дней с возможными осадками - 12. Большинство из них будут краткосрочными и не разрушающими.

Погода в Ужгороде: дождь каждый день

Средняя температура в Ужгороде днем будет около +25°C, ночью +18°C.

На небе - облачность. Предварительно в прогнозе нет дней, когда в западном регионе бы не шел дождь. Осадки ожидаются беспрерывные, более или менее интенсивные.

Примерно с 18 июля к дождю добавится солнце, которое начнет выходит все чаще и прогревать мокрую почву.