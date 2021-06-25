Поезд из Львова №749 отправился в столицу без части пассажиров. По словам потерпевших, им объявили часовую стоянку, но вагоны двинулись раньше.

Об этом в Twitter сообщила пассажирка Екатерина Сметанюк.

Перед прибытием во Львове, пишет девушка, проводник прошелся по всем купе и объявил стоянку "по меньшей мере на час" из-за опоздания прицепного вагона. При этом Сметанюк добавила, что несколько раз уточняла информацию.

Девушка оставила чемодан с вещами, взяв только сумку. В ответ проводник сказал, что она может прийти на 15 минут раньше, если не уверена. А когда Екатерина вернулась - поезда уже не было.

"Начала звонить в справочную, они сказали идти к дежурному вокзала. Там под дверью был уже толпа, это для понимания насколько раньше объявленного времени поехал поезд", - написала пассажирка.

Пострадавших отправили к вокзальному дежурному в Киеве.

"Люди дальше подходили все в ах*е. Дежурная договорилась с Киевом, чтобы там забрали наши вещи. Записали наши номера вагона и места, и все. Ни номеров телефонов, ни паспортных данных. То есть, приезжает поезд в Киев, и подходите люди добрые разбирайте все", - рассказывает Сметанюк.

Пассажирам предложили бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда. Как оказалось, поезд задержали ради 16 пассажиров с рейса Вены.

В Facebook и. о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский обвинил во всем австрийского перевозчика, который, мол, приехал раньше указанного времени. Также Перцовский добавил, что речь шла об "ориентировочном времени" стоянки, а пассажиров предупредили о новом времени.

"Относительно коммуникации проводников (которые по определению не могут знать точного времени отправки) обязательно разберемся. Вещи пассажиров, которые отстали, обязательно сохранятся и всем будут переданы", - заявил Перцовский.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30", предложил передать вокзалы в концессию (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий).

Ранее мы также писали, что "Укрзализныця" потратила 200 миллионов гривен на материалы для ремонта интерьера вагонов, которые не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок. По данным предварительного расследования, в 2016 году эту сделку организовали представители хозобщества и нескольких аффилированных коммерческих структур.