Украинцы, которые получают на свои банковские карты много денежных переводов от разных людей, могут оказаться под колпаком у налоговиков.

На днях на официальном сайте Государственной налоговой службы появилась информация, что в последнее время фиксируется увеличение случаев, когда продавцы товаров и услуг принимают на свои личные карты оплату от покупателей. При этом сами торговцы как субъекты хозяйственной деятельности не зарегистрированы. Следовательно, нарушают закон, за что положен штраф 85 тысяч гривен с конфискацией товара. Налоговая также обратилась к гражданам с призывам сообщать, если им предложат заплатить за товар или услуга на карту физлица.

И по таким "сигналам" фискальная служба будет принимать соответствующие меры.

Стоит отметить, что схема с оплатой на личные карты в Украине действительно чрезвычайно распространена. На ней сидит немало мелких продавцов, продвигающих свои товары и услуги через соцсети (в частности, в Instagram) и интернет-площадки. Зачастую как предприниматели они вообще не регистрируются - торгуют в частном порядке.

Кроме того, как рассказал нам глава движения SAVEФОП Сергей Доротич, все больше предпринимателей переходят в тень, где "не нужно платить налоги, нет проверяющих и кассовых аппаратов".

Но переводы на личные карты получают не только те, кто производит товар. По такой же схеме люди распродают ненужное имущество, предоставляют услуги в частном порядке (строители, няни, репетиторы), или, скажем, получают деньги от арендаторов квартиры.

Также часто на карты переводят "черную" часть зарплаты.

Поэтому "целевая аудитория", за которую могут взяться налоговики, очень широкая. Это миллионы людей.

Но непонятно, как фискалы собираются отслеживать сотни тысяч проводок. И главное - доказывать, что речь идет именно о бизнесе, а не просто о частных переводах.

"Страна" разбиралась, могут ли налоговики выписать штраф 85 тысяч гривен за денежные переводы на банковскую карту или это пока только "страшилки".

"Сбросьте на карту"

По словам Сергея Доротича, схема бизнеса "через оплату на карту" сейчас весьма распространена среди мелких предпринимателей. Многие вообще прекращают регистрацию ФОП.

"В тени лучше и безопаснее", - говорит Доротич.

Многие изначально не регистрируются как физлица- предприниматели.

"Мы с подругой шьем одежду. Только начали наш небольшой бизнес, работаем дома, продаем все через Instagram, деньги получаем на личные карты. Объемы небольшие, пока только раскручиваемся, поэтому ФОП не регистрируем. Решили посмотреть как бизнес пойдет, и уже тогда регистрироваться, ведь налоги нужно платить, а пока непонятно, будет ли с чего", - пояснила нам одесситка Екатерина.

По такой же схема работает Яна из Хмельницкой области - она сама делает декоративные венки и продает их по объявлениям через интернет-площадки. Деньги получает на карту.

"Венок стоит 700 гривен, но около 500 я трачу на материалы, то есть, заработок небольшой", — рассказала нам Яна.

Украинцы, которые ведут подобный бизнес, подпадают под категорию, скорее, самозанятых лиц, чем ФОПов.

Но формально, если вы получаете средства за услуги или товары, которые предоставляете как частное лицо, то все равно должны отразить полученный доход в ежегодной налоговой декларации и уплатить с суммы 18% НДФЛ.

Это касается в том числе, аренды квартиры, строительных работ, услуг нянь, домохозяек, репетиторов и пр.

При этом, как отмечает Иван Маринюк, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры", "продажа товаров лицами, которые не зарегистрированы предпринимателями, действительно несет юридические риски для последних, в частности в виде административного штрафа. Предпринимательская деятельность - это деятельность, которая осуществляется систематически (не менее трех раз в течение одного календарного года)".

То есть, формально уже за три "подозрительных" перечисления средств в год к вам могут появиться вопросы со стороны налоговиков.

За "левый" перевод - от 17 до 85 тысяч штрафа

В ГНС уже заметили увеличение количества случаев оплаты за товары и услуги на частные банковские карты.

Оплаты эти, якобы, идут людям, которые как предприниматели вообще не зарегистрированы. То есть, работают в обход закона и не платят никаких налогов.

"Расчеты проводятся с грубым нарушением налогового законодательства, продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи. В дальнейшем полученные средства, возможно, используются для приобретения контрафактных товаров, выплаты зарплат в конвертах и т.п. Такое явление негативно влияет на наполнение государственного бюджета", — заявляют в Государственной налоговой службе.

Налоговики также заявляют, что страдают покупатели - рискую получить товар сомнительного качества без возможности его возврата и защиты своих прав, ведь чек не выдается.

"Систематическое получение средств на карточный счет физлица за товары (услуги) имеет все признаки хозяйственной деятельности, которая подлежит обязательной государственной регистрации. За осуществление хоздеятельности без государственной регистрации предусотрено административную ответственность - штраф в размере до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, средств производства, сырья, денег, полученных в результате такого нарушения", - сказали в налоговой службе, ссылаясь на статью 164 КУоАП.

Также в ГНС призывают украинцев, которым предложат перечислять деньги за товары и услуги на личные банковские карты продавцов, сообщать об этом в налоговую "для соответствующих мер в рамках законодательной компетенции".

Простыми словами, фискалы предлагают гражданам "стучать" на тех, кому они сбрасывают деньги на карты.

Отметим, что в статье 164 КУоАП, на которую ссылается налоговая служба, на самом деле предусмотрена вилка штрафов. Работа без регистрации - это штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов (17-34 тысячи гривен) с конфискацией товара, оборудования, сырья.

За повторное нарушение в течение года штраф уже выше — от 2 до 5 тысяч необлагаых минимумов. То есть, 34-85 тысяч гривен с конфискацией.

Но даже 17 тысяч гривен за "левый" денежный перевод - приятного мало.

Вопрос - начнет ли налоговая сейчас массово штрафовать получателей денег на банковские карты.

Карточный домик

В пресс-службе налоговой "Стране" сказали, что пока это только "предостережение".

Мы также направили официальный запрос в налоговую службу с просьбой более детально прокомментировать: какие планы по выявлению "несанкционированных" переводов на банковские карты, что может грозить получателям денег. Пока ответа нет, мы опубликуем его как только получим.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит: заявления налоговиков по поводу получателей денежных переводов - это не просто "страшилки".

"По моим данным, уже идет активный мониторинг ситуации - собирается информация из банков (это косвенно подтверждает и заявление ГНС, что переводов на карты стало больше, то есть, есть оперативные цифры и динамика поступления платежей - Ред.), особенно, государственных. Следующий этап - разбирательства по конкретным получателям и штрафы. Этим займется, скорее всего, уже новосозданное Бюро экономической безопасности", — говорит Пендзин.

Но тут появляется немало вопросов: как налоговая будет вычислять "левые" переводы и как собирается доказывать, что они получены "по бизнесу"?

"Под прицел попадут, в первую очередь, граждане, на карты которых идут систематические переводы - скажем, в течение отчетного периода (года) сотни транзакций", - говорит Пендзин.

Как налоговая служба может узнать - кто и какие суммы вам перечисляет?

Как пояснил нам банковский юрист Александр Ярецкий, "банки могут проверять такие операции в рамках финмониторинга. Они обязаны руководствоваться принципом "знай своего клиента". И могут настроить фильтры так, что смогут отлавливать транзакции по личным счетам с назначением "за товары", - говорит Ярецкий.

Но назначение платежа указывают далеко не всегда. Частно деньги просто бросают на карту.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский говорит, что технически нельзя определить, что эти средства перечислены в рамках каких-то торговых операций.

Но, даже если такие подозрения есть, то, по словам Ярецкого, в налоговую банки напрямую "стучать" не могут.

"Пока все таки есть банковская тайна. Раскрывать информацию банки могут только по запросу, и только по конкретному лицу. Исключение - финмониторинг, в рамках которого банки обязаны выявлять подозрительные операции и сообщать о них в налоговую службу", — говорит Ярецкий.

"Информация о состоянии банковского счета физического лица и движение средств по этому счету является банковской тайной, и может быть раскрыта только по решению суда", - добавил Иван Маринюк.

Но порог по финмониторингу 400 тысяч гривен, а переводы на банковские карты за покупки, как правило, намного меньше.

При этом, даже если будут выявлены такие "подозрительные" денежные переводы, все равно придется доказывать, в том числе, в суде, что речь идет о предпринимательской деятельности.

"Понятно, что для того, чтобы "вычислить" таких продавцов, придется затратить средств не меньше чем суммы выписанных штрафов, да и уровень коррупции при таких "расследования" неимоверно высок", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Судебная практика показывает, что большинство дел в такой категории подлежали закрытию в связи с отсутствием состава административного правонарушения и отсутствием в материалах дел доказательств, подтверждающих совершение правонарушений", - говорит Маринюк.

То есть, на самом деле вычислить, и тем более оштрафовать всех получателей денег на карты не так просто.

"Поэтому налоговая и просит "внимательных" граждан сообщать о покупке товаров без надлежащего оформления», - добавил Кравец.

Заплати и настучи

По словам Олега Пендзина, с помощью самих плательщиков собрать доказательную базу несложно.

"Банки "видят" реквизиты всех, кто перечисляет средства, особенно если переводы идут по картам одного банка. Понятно, что если систематически идут переводы от людей с разными фамилиями, то это, скорее всего, уже какой-то бизнес. Доказательства можно получить, банально опросив людей, которые перечисляют деньги,- за что, собственно, перевод. Поэтому выявить таких "теневых ФОПов" можно, было бы желание. И то, что налоговики ими вскоре плотно займутся, не вызывает сомнений. Причем, под прицелом будут не только продавцы, но и те, кто, скажем, получает деньги с аренды жилья, за услуги (электрики, строители, домработницы, няни и другие)", — говорит Олег Пендзин.

По словам Доротича, контролеры также могут проводить "тайные закупки", чтобы поймать нарушителей за руку.

"Информацию налоговой могут предоставлять недовольные клиенты или конкуренты. Параллельно налоговая также может отслеживать особенно примечательные аккаунты/страницы продавцов в интернете, и осуществлять контрольные закупки", - добавил Маринюк.

Один из предпринимателей, который ведет теневой бизнес, сказал, что еще в прошлом году отказался от переводов денег на украинские карты.

"После вступления в силу в апреле прошлого года новых норм закона про финмониторинг стало понятно, что полный контроль за платежами физлиц в банковской системе дело времени. Тем более, когда почти вся страна осуществляет платежи через государственный Приватбанк. Поэтому я исключил проводку любых неофициальных платежей через банковские карты. Теперь рассчитываемся только наличными по старинке, либо электронными деньгами. Крупные суммы иногда провожу через криптовалюту. Через украинские банки - только то, что свечу потом в налоговой отчетности", - говорит предприниматель.