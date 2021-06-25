Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что конфессиональный мир в Беларуси находится под угрозой из-за возможного объявления автокефалии Белорусской православной церкви.

Об этом он заявил на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, передает его пресс-служба.

"В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них, мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом (главой РПЦ патриархом Кириллом – Ред.) недавно обсуждали эту тему, – это попытка сломать православие в Беларуси", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что противники белорусского государства идут проверенным путем, желая объявить автокефалию Белорусской православной церкви.

"Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху (Кириллу - Ред.), он об этом мне говорил, да и тут мы уже видим этот разворот", – сказал Лукашенко.

Также он поручил чиновникам, чтобы власти осуществляли контакты между государством, руководством страны и владыкой.

"Чтобы мы, не дай бог, скажу по-народному, не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство – конфессиональный мир – сохранить в Беларуси", – подчеркнул Лукашенко и добавил, что "приходится спасать наши традиционные вековые устои".

Напомним, в прошлом году глава Православной церкви Украины Епифаний после протестов в Беларуси предложил соседней стране попросить себе Томос.

Однако глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин заявил, что в стране нет потребности в создании автокефальной церкви.