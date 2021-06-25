Министерство культуры и информационной политики (МКИП) не получало представления от СБУ о внесении в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины российского музыканта Басты (Василий Вакуленко), который даст два концерта в Киеве, несмотря на преследования радикалов. Об этом сообщается на сайте МКИП.

"Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины. Информация по наличию такого обращения в медиа не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверяют, что в случае поступления запроса от СБУ, Минкульт обязательно рассмотрит его в установленном порядке. МКИП автоматически вносит изменения в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины на основе представления от СНБО, СБУ и Нацсовета по ТВ.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", - добавили в Минкульте.

Также в ведомстве уточнили, что сведения в перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация".

Напомним, в сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила Басте въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения аннексированного Крыма. По истечении этого срока, в сентябре 2020 года, СБУ исключила исполнителя из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, в связи с чем въезд рэперу в Украину стал снова открыт.

В мае этого года Баста приехал в Киев. На визит артиста в украинскую столицу обратил внимание обвиняемый в убийстве радикал Сергей Стерненко. В своих социальных сетях он написал, что рэпер якобы "поддерживает оккупацию Крыма". Также Стерненко заявил, что Баста обедал в киевском ресторане "Мокко" в центре города.

Помимо этого радикал пообещал, что за любую информацию о перемещении и нахождении российского исполнителя "неравнодушные граждане" дадут около 1000 долларов.

Позже к ресторану пришел другой националист. Там он набросился на Басту с вопросом о том, "чей Крым", однако вскоре мужчину оттеснили охранники артиста. Через некоторое время после инцидента рэпер рассказал своим подписчикам в Instagram, что находился в Киеве с частным визитом, навещал "родных, близких без каких-либо прецедентов". Кроме этого он пошутил, что "сам бы пришел" туда "где можно сдаться за косарик", имея в виду сообщение Стерненко.

Эти события происходили почти за два месяца до запланированных на 25 и 26 июня в Киеве концертов Басты. Тогда "Страна" разбиралась, смогут ли украинские националисты сорвать выступления российского исполнителя.